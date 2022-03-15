Відкрити рахунок і купити цінні папери тепер може кожен охочий в кілька кліків.

Українці придбали через онлайн-платформу ICU Trade військові ОВДП на суму понад 100 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба фінансової групи ICU.

"За тиждень ми обробили близько 1 тис.заявок від клієнтів. Ще не менше 2 тис. патріотичних інвесторів готові допомагати країні, і ми активно працюємо над підключенням їх до ICU Trade. Колектив ICU безперервно працює над тим, щоб дати можливість придбати облігації якомога більшій кількості інвесторів", – прокоментував засновник компанії Костянтин Стеценко.

Компанія зазначає, що не заробляє на торгівлі військовими облігаціями: комісії торговця і депозитарної установи для інвесторів в ці папери через ICU Trade відсутні.

Встановлена Міністерством фінансів України ставка по військових ОВДП - 11%, термін погашення - 1 березня 2023 року. Відзначається, що після значного спрощення вимог Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку до процедури реєстрації клієнтів, відкрити рахунок і купити цінні папери може кожен охочий в кілька кліків.

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