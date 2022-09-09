Про порушення податкового законодавства тепер можна повідомляти через чат-бот.

Державна податкова служба запустила чат-бот "StopViolationBot", за допомогою якого можна повідомляти про порушення податкового законодавства.

Про це повідомила прес-служба ДПС.

"Інформуємо громадян про можливість в будь-який час доби, 24/7 і в будь-якому місці, повідомляти податкову службу про відомі факти порушень законодавства", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, є можливість надіслати повідомлення про незастосування РРО/ПРО, невидачу чеків, відмову в розрахунку банківською карткою, торгівлю без ліцензій, завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, неоформлення трудових відносин з найманими працівниками та здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

Війна в Україні та бізнес:

24 березня 2022 року бізнес запропонував владі скасувати перелік критичного імпорту, введеного з початку війни Росії проти України.

Станом на 18 березня 2022 року половина бізнесу готова була протриматися всього кілька місяців.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів і мостових переходів тощо.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.

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