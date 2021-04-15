За словами Бачелет, дохід 77% пенсіонерів в Україні нижчий за прожитковий мінімум.

Для захисту кожної людини в Україні важливо забезпечити баланс між накопичувальними та ненакопичувальними пенсійними схемами.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет в ході конференції.

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«Для захисту кожної людини важливо забезпечити баланс між накопичувальними і ненакопичувальними пенсійними схемами. Багато жінок, фрілансерів, працівників неформального сектора економіки та маргіналізованих осіб, які страждають від дискримінації, не завжди можуть офіційно вносити внески в систему соціального захисту. Однак у них є економічні та соціальні права, як і у всіх нас», - сказала вона.

Бачелет зазначила, що літні люди складають більше чверті населення України, і дві третини з них – жінки. Дохід 77% пенсіонерів нижче прожиткового мінімуму, до того ж бідність більш сувора серед жінок: середня пенсія жінки на 30% нижче, ніж у чоловіка.

«У найближчі роки населення України буде ще більше старішати, і реформа сьогодні важлива і своєчасна. Пенсії мають забезпечувати гідний рівень життя і відповідати зростанню потреби людей в допомозі в міру їх старішання. З досвіду інших країн ми знаємо, що це може дати можливість літнім людям зберегти свою незалежність і допомогти їм залишитися поза інтернатними установами тривалого догляду», - підкреслила комісар.

Бачелет також зазначила, що під час пандемії Україна збільшила розмір допомоги по безробіттю.

«Я сподіваюся, що цей розумний крок стане стандартною практикою. Я також закликаю владу регулярно перевіряти, чи є пенсії достатніми, щоб одержувачі могли собі дозволити основні товари та послуги», - сказала вона.

Також комісар ООН підкреслила, що особливо великий ризик для жінок старшого віку.

«Вони живуть довше і традиційні стереотипи, а також безкоштовна домашня робота по догляду протягом усього життя часто заважають їх доступу до офіційного місця працевлаштування, гідної зарплати та накопичувальних систем соціального забезпечення. Пенсійні системи, які враховують непропорційну роботу жінок по догляду, зокрема, по догляду за дітьми, можуть виправити цей дисбаланс і забезпечити, щоб догляд за іншими не ставив під загрозу права жінок», - сказала вона.

Бачелет зазначила окреме проблемне питання, яке існує в Україні. За її словами, у 2019 році приблизно 600 тис. пенсіонерів на території, яка не контролюється урядом, втратили доступ до пенсій через обмеження перетину лінії зіткнення. Ще 270 тис. осіб не змогли отримати доступ до пенсій на території, контрольованій урядом.

«Дуже важливо, щоб літні люди, які є внутрішньо переміщеними особами, мали доступ до пенсій, вони мають на це право. Сьогоднішній законопроект, який дає доступ до пенсії внутрішньо переміщених осіб незалежно від реєстрації, є дуже важливим кроком для них і для країни в цілому», - підкреслила Бачелет.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% провели 1 березня.

З 1 квітня 2021 року стартував перерахунок пенсій для працюючих українських пенсіонерів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

6 квітня 2021 року був оприлюднений план підвищення пенсій в Україні до кінця року.

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Автор: Катерина Жирій