Українська промисловість без модернізації виробництва може стати неконкурентоспроможною на європейському ринку, оскільки не відповідатиме критеріям екологічності.
Таку думку висловив Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю УНІАН.
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"Ми не поділяємо, а, навпаки, об'єднуємо курси на розвиток країни і запобігання кліматичних змін. Ще раз хочу підкреслити, що реалізація цих планів потребує значних коштів. Інвестиції в трансформацію промисловості, сільського господарства. Така промисловість, як сьогодні, не зможе вижити, якщо нічого не робити. Вона просто зникне з часом", - сказав він.
За словами міністра, вітчизняна промисловість зникне через неконкурентність, оскільки Європа може ввести критерії екологічності ввезеної продукції.
"Є реальний ризик (зникнення промисловості - УНІАН) через певні механізми, які застосує Європа, інвестувавши значно більше в цю сферу. ЄС, цілком ймовірно, застосує певні бар'єри на кордоні. "Механізм регулювання вуглецю на кордоні» - є таке поняття, яке зараз обговорюється в ЄС", - зазначив глава відомства.
Хронологія подій
Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що просувається Європейським Союзом механізм вуглецевого коригування на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) і ряд інших заходів для зниження викидів СО2 щодо третіх країн, у тому числі до України, буде великим викликом для міжнародної торгівлі в майбутньому.
Євросоюз аналізує введення нового податку на вуглецеві викиди, так званий податок на вуглецевий слід в продукції на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism), щоб зменшити стимули використання підприємствами вугілля в сусідніх з ЄС країнах, де немає відповідних екологічних податків.
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