За словами міністра, вітчизняна промисловість зникне через неконкурентність, оскільки Європа може ввести критерії екологічності ввезеної продукції.

Українська промисловість без модернізації виробництва може стати неконкурентоспроможною на європейському ринку, оскільки не відповідатиме критеріям екологічності.

Таку думку висловив Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю УНІАН.

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"Ми не поділяємо, а, навпаки, об'єднуємо курси на розвиток країни і запобігання кліматичних змін. Ще раз хочу підкреслити, що реалізація цих планів потребує значних коштів. Інвестиції в трансформацію промисловості, сільського господарства. Така промисловість, як сьогодні, не зможе вижити, якщо нічого не робити. Вона просто зникне з часом", - сказав він.

За словами міністра, вітчизняна промисловість зникне через неконкурентність, оскільки Європа може ввести критерії екологічності ввезеної продукції.

"Є реальний ризик (зникнення промисловості - УНІАН) через певні механізми, які застосує Європа, інвестувавши значно більше в цю сферу. ЄС, цілком ймовірно, застосує певні бар'єри на кордоні. "Механізм регулювання вуглецю на кордоні» - є таке поняття, яке зараз обговорюється в ЄС", - зазначив глава відомства.

Хронологія подій

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що просувається Європейським Союзом механізм вуглецевого коригування на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) і ряд інших заходів для зниження викидів СО2 щодо третіх країн, у тому числі до України, буде великим викликом для міжнародної торгівлі в майбутньому.

Євросоюз аналізує введення нового податку на вуглецеві викиди, так званий податок на вуглецевий слід в продукції на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism), щоб зменшити стимули використання підприємствами вугілля в сусідніх з ЄС країнах, де немає відповідних екологічних податків.

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Автор: Бредіхіна Ганна