'Інженерний прорив': Китай створив унікальний надпотужний кран

Сьогодні в Піднебесній високий попит на надвеликі кругові рейкові крани.

В Китаї створили перший у світі круговий рейковий кран вантажопідйомністю 14 000 тонн – він став рекордсменом у своєму класі. Про це повідомляє Global Times.

За словами фахівців, це стало технологічним проривом у галузі вантажопідіймального обладнання, призначеного для будівництва атомних електростанцій, морського будівництва та масштабних проєктів вітроенергетики.

Проєкт спільно розробили китайський виробник будівельної техніки XCMG та компанія Sinopec Heavy Lifting & Transportation Co. Компанії розпочали спільні дослідження у 2015 році, а в жовтні 2025 року підписали контракт на створення першого у світі кругового рейкового крана вантажопідйомністю 14 000 тонн.

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Машина, яку називають "перлиною" кранової галузі, може синхронізувати понад 100 поворотних двигунів із точністю до міліметра. Вона дозволяє підвищити ефективність роботи на 25%, ключові показники ефективності відповідають провідним світовим стандартам.

Під час створення крана було здійснено технологічні прориви у сфері розрахунків взаємодії надвеликих систем та високоточного синхронного керування кількома механізмами.

Конструкція крана, адаптована до різних умов, дає змогу експлуатувати його як на великих, так і на малих робочих радіусах. Це дозволяє використовувати машину у складних будівельних проєктах, зокрема в хімічній та атомній промисловості.

Особливо помітними переваги нового крана є під час будівництва атомних електростанцій. На ядерних об’єктах обмеження щодо радіуса дії та вантажопідйомності кранів традиційно обмежують площу, яку можна охопити за одну операцію. Через це в міру просування будівництва крани доводиться неодноразово переміщувати. Новий кран здатний підіймати більше модулів з однієї позиції, що значно підвищує ефективність будівництва.

Зазначимо, що сьогодні у Китаї спостерігається високий попит на надвеликі кругові рейкові крани та інше критично важливе обладнання для будівництва АЕС.

Аналітики кажуть, що виробництво такого обладнання допоможе забезпечити дотримання термінів і безпеку реалізації масштабних національних проєктів. Це дозволить енергоблокам АЕС раніше підключатися до мережі та починати виробляти електроенергію.

Нові технології Китаю – останні новини

Китайський вузькофюзеляжний лайнер COMAC C919 виконав свій перший регулярний міжнародний пасажирський рейс. Літак здійснив переліт із Пекіна до столиці Монголії Улан-Батора. Відтепер C919 виконуватиме рейси в обох напрямках за цим маршрутом, замінивши на ньому Boeing 737.

Водночас надійність китайського лайнера викликає певні питання. За непідтвердженою інформацією, якість літаків уже стала причиною невдоволення з боку перевізника China Southern Airlines. Серед виявлених проблем – пошкодження кріплень контурів пожежної сигналізації та відшарування панелі закрилків.

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