Сили оборони 'рознесли' командно-штабну машину зі складу ЗРК С-400, - Генштаб

Також уражено пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя.

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, зокрема, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ.

Разом з тим, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Також, за інформацією Генштабу, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

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"Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі ( ТОТ АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника. У Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства. Це другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області.

Також у Міллерово Ростовської області РФ уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Зафіксовано пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю РФ завдано удару по аеродрому "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.

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