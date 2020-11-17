Банки можуть закрити на карантин відділення, що знаходяться в торгових центрах.

Глава НБУ Кирило Шевченко рекомендував банкам закривати на карантин вихідного незавантажені відділення, а також відділення які знаходяться в торгових центрах або інших будівлях, закритих на карантин.

Про це Шевченко написав у своєму Facebook.

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"Закривати відділення, які є на сьогодні незавантаженими або знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, які закриті на час карантину. Це важливий превентивний захід проти поширення коронавірусу", - написав глава НБУ.

Також Шевченко зазначив, що банки країни без проблем перенесли перший карантин вихідного дня, оскільки уряд дозволив працювати у вихідні банкам, страховим компаніям і поштовим операторам. Він підкреслив, що НБУ не вводив обмеження на роботу фінустанов і їх операції.

За словами глави Центробанку, чергові відділення банків, які зазвичай працюють у вихідні дні, продовжували працювати та в минулі вихідні. Разом з тим Шевченко закликав громадян не відвідувати відділення без крайньої потреби та вибирати онлайн канали обслуговування.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про введення в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 по 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

16 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вважає правильним кроком введення в Україні карантину вихідного дня.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі скасування карантину вихідного дня вже через місяць в Україні можуть закінчитися ліжкомісця для хворих на COVID-19.

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Автор: УНІАН