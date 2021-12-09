Стратегія передбачає також збільшення частки державного боргу в нацвалюті до 51% в 2024 році.

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію Міністерства фінансів з управління державним боргом у наступні 3 роки, яка передбачає зменшення його обсягу до 47% валового внутрішнього продукту в 2024 році з 56,9% наявних станом на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні уряду.

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Згідно з оприлюдненим документом, рівень державного боргу до ВВП планують зменшувати поступово: до 50% в 2022 році, до 48,5% в 2023 році і 47% в 2024 році.

Стратегія передбачає також збільшення частки державного боргу в національній грошовій одиниці за рахунок зменшення обсягу заборгованості в іноземній валюті (до 51% у 2024 році з 41% у 2021 році).

Середньозважений термін до погашення державного боргу планується підвищити до 7 років (2024 рік) з 6,4 року (2021 рік).

Частка довгострокового пільгового фінансування від міжнародних фінансових організацій та іноземних держав для реалізації інвестиційних проектів у загальному обсязі державного боргу планується збільшити до 7% (2024 рік) з 6,3% (2021 рік).

Держборг:

За даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.

Станом на Червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.

Також, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.

Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році порівняно з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький