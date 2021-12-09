Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію Міністерства фінансів з управління державним боргом у наступні 3 роки, яка передбачає зменшення його обсягу до 47% валового внутрішнього продукту в 2024 році з 56,9% наявних станом на 2021 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні уряду.
Читайте такожУ Мінфіні озвучили реальні розміри держборгу України
Згідно з оприлюдненим документом, рівень державного боргу до ВВП планують зменшувати поступово: до 50% в 2022 році, до 48,5% в 2023 році і 47% в 2024 році.
Стратегія передбачає також збільшення частки державного боргу в національній грошовій одиниці за рахунок зменшення обсягу заборгованості в іноземній валюті (до 51% у 2024 році з 41% у 2021 році).
Середньозважений термін до погашення державного боргу планується підвищити до 7 років (2024 рік) з 6,4 року (2021 рік).
Частка довгострокового пільгового фінансування від міжнародних фінансових організацій та іноземних держав для реалізації інвестиційних проектів у загальному обсязі державного боргу планується збільшити до 7% (2024 рік) з 6,3% (2021 рік).
Держборг:
- За даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році повинна виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.
- Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол.
- Станом на Червень 2021 року Україні протягом 12 місяців потрібно було виплатити по валютному держборгу понад 10 млрд дол.
- Державний і гарантований державою борг України за серпень цього року зменшився в національній валюті на 14,28 млрд грн - до 2,485 трлн грн, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,44 млрд дол. - до 92,96 млрд дол.
- Також, за даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України за жовтень цього року зменшився в національній валюті на 6,92 млрд грн - до 2,439 трлн грн, а в доларовому еквіваленті виріс на 0,61 млрд дол. - до 92,63 млрд дол.
- Мінфін підвищив прогноз виплат за державним боргом у 2022 році порівняно з жовтневим прогнозом на 17,9 млрд грн – до 456,4 млрд грн.