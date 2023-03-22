Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 38,50 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн/дол., євро - 40,10 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,85 грн.

Курс під час війни

Після того, як Росія напала на Україну, вже 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, хоча раніше курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько зазначила, що курс гривні стабілізувався в межах 38,75-38,85 грн/дол і незважаючи на перманентні спроби учасників ринку підтримати зростаючий тренд, курс поки утримується в цьому коридорі.

Керівник служби продажів казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль прогнозує, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи різко зміниться, а ось наприкінці 2023 року ослаблення гривні цілком можливе.

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