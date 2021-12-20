Зараз готуються відповідні зміни в нормативно-правові акти, зазначили в Офісі президента.

Вакциновані від коронавірусу українці віком понад 60 років зможуть витратити отриману в рамках програми "єПідтримка" 1 тисячу гривень на купівлю ліків приблизно з другої половини січня 2022 року.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"На сьогоднішній день прийнято рішення щодо ліків. Готуються відповідні зміни в нормативно-правові акти, вносяться певні зміни в програмне забезпечення і алгоритми, згідно з якими працює ця програма. За нашими оцінками, у другій половині січня ця послуга буде доступна для всіх громадян віком понад 60 років для оплати ліків", – сказав Шурма.

Читайте також"Ковідна тисяча": на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію - інфографікаЗа його словами, кожного місяця до програми "єПідтримка" будуть вноситися зміни щодо розширення напрямків, на які можна витратити отримані кошти.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

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Автор: Дмитро Шварц