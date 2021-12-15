Програма стартує 19 грудня.

Станом на сьогодні вже понад 500 тисяч вакцинованих від COVID-19 громадян України подали заявки на отримання 1000 гривень за програмою президента Володимира Зеленського "єПідтримка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожКлієнт "ПриватБанку" повідомив про нову проблему при оформленні картки для "тисячі від Зеленського""Вже розпочато тестування програми президента України "єПідтримка". За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень. В понеділок почалось тестування. За перші дві доби роботи пілотного проекту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою тисячу. А уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та інше.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про виділення з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному повністю вакцинованому від COVID-19 українцю.

Президент вже підписав цей закон.

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Автор: Дмитро Шварц