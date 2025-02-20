Українські пенсіонери отримують деякі доплати до пенсії. В 2025 році, як і раніше, вони можуть розраховувати на ці виплати.
"У разі ухвалення законодавчих рішень щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році, Пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки", - відповіли в Фонді на запит видання "Апостроф".
При цьому зазначено, що пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:
- 70 років - доплата 300 гривень;
- 75 років - 456 гривень;
- 80 років - 570 гривень.
"Також на підставі заяв проводяться перерахунки у зв’язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат або надбавок (наприклад, надбавка на утриманців, пенсія за особливі заслуги перед Україною)," - підкреслили у ПФУ.
Індексація пенсій в Україні - останні новини
4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій українським пенсіонерам з весни. Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.
19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій - середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.
Крім того, працюючі пенсіонери можуть розрахувати на індексацію виплат з 1 квітня, але не всі.