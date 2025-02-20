У Фонді нагадали, що проводять перерахунки на підставі відповідних заяв.

Українські пенсіонери отримують деякі доплати до пенсії. В 2025 році, як і раніше, вони можуть розраховувати на ці виплати.

"У разі ухвалення законодавчих рішень щодо збільшення пенсійних виплат у 2025 році, Пенсійним фондом України буде здійснено відповідні перерахунки", - відповіли в Фонді на запит видання "Апостроф".

При цьому зазначено, що пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:

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70 років - доплата 300 гривень;

75 років - 456 гривень;

80 років - 570 гривень.

"Також на підставі заяв проводяться перерахунки у зв’язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат або надбавок (наприклад, надбавка на утриманців, пенсія за особливі заслуги перед Україною)," - підкреслили у ПФУ.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій українським пенсіонерам з весни. Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.

19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій - середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.

Крім того, працюючі пенсіонери можуть розрахувати на індексацію виплат з 1 квітня, але не всі.

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