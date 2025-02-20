Зазначається, що Фонд працює відповідно до законодавства.

З 1 березня планується індексація пенсій в Україні для непрацюючих пенсіонерів. Пенсіонери, які продовжують працювати, теж можуть претендувати на індексацію, але не всі.

Видання "Апостроф" звернулося до Пенсійного фонду України, де повідомили, що індексацію пенсій працюючих пенсіонерів проведуть з 1 квітня.

"Абзацом 5 частини 4 статті 42 закону №1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки", - йдеться в повідомленні ПФУ.

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При цьому у Фонді не розповіли, якої кількості працюючих пенсіонерів торкнеться перерахунок пенсій в 2025 році.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

4 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій з весни.

Пізніше стало відомо, що з 1 березня пенсії мають збільшити на 10% від поточного розміру.

19 лютого Пенсійний фонд затвердив головний показник для перегляду пенсій - середню заробітну плату за 2024 рік. Цей показник визначено на рівні 17,486,60 гривні, що на 22,2% більше, ніж у 2023 році.

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