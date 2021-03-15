Депутатам рекомендували розглянути законопроект № 3002, який пропонує ввести в Україні новий вид пенсій.

В Україні можуть з'явитися пенсії за особливі заслуги громадянам, нагородженим Почесною грамотою ВР або Грамотою Верховної Ради України.

Відповідний законопроект № 3002 рекомендували розглянути Верховній Раді. Про це повідомляти інформаційне управління Апарату парламенту.

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Відзначається, що депутати погодилися із запропонованою ініціативою, проте висловили різні думки з приводу того, якою має бути грошова виплата до нагороди - одноразової або довічної.

Члени Комітету також висловилися про необхідність вироблення механізму позбавлення нагороди у разі наявності кримінальної справи. Зараз такий механізм відсутній.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути його на пленарному засіданні", - зазначено в повідомленні.

Що цьому передувало

Група парламентаріїв на чолі з Головою Комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третьяковою у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.

12 березня 2021 року глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

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Автор: Олена Коваленко