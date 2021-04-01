Збільшення пенсії залежить від зарплати та тривалості страхового стажу і визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

В Україні з 1 квітня стартує перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, які не потрапили під індексацію пенсій на 11% з 1 березня.

Це передбачено ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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В Україні близько 2,7 млн осіб, які продовжують працювати, вийшовши на пенсію (приблизно кожен четвертий пенсіонер). Але на підвищення можуть розраховувати тільки близько 2 млн з них.

Пенсія буде перерахована для тих працюючих пенсіонерів, кому вона була призначена або перерахована до 1 квітня 2019 року — тобто два роки тому і більше.

Пенсію не перерахують для приблизно 700 тис. пенсіонерів, які вийшли на пенсію з 1 квітня 2019 року. Для них найближчий перерахунок запланований не раніше квітня 2022 року.

Збільшення пенсії залежить від зарплати та тривалості страхового стажу і визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Перераховуватися буде саме "чиста пенсія", нарахована за роки стажу — без спеціальних доплат.

Формула розрахунку пенсії:

Пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік=1%), відповідно до нього зарахують весь час, який особа пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію.

Коефіцієнт заробітку вплине на збільшення пенсії в разі, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата працюючого пенсіонера.

Якщо працюючий пенсіонер тепер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, більш низька зарплата, — ні.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

В цей же день, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% провели 1 березня.

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Автор: Олена Коваленко