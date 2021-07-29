Курс гривні до Євро ослаб до 31,92 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 30 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,92 грн/євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2686,28 (29 липня – 2686,28)

100 EUR - 3170,21 (29 липня - 3170,21)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,86/26,88 грн/дол., до євро - на рівні 31,92/31,94 грн/євро.

Курс на 29 липня:

Національний банк України на четвер, 29 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій