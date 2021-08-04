До тих, хто має високий достаток, себе зараховують лише 7,7% респондентів.

В Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купляти продукти харчування і одяг та трохи відкладати, але вони не можуть придбати дорогу техніку (холодильник чи телевізор).

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування.

Зокрема, за червень побільшало українців, які вважають, що справи країни йдуть у неправильному напрямку. Якщо раніше такої думки дотримувались 64%, то тепер так вважають вже 68,7% опитаних.

Лише 16,1% українців вважають, що у державі все відбувається правильно. Хоча ще місяць тому цю думки підтримували 20%.

Крім того, топ-проблемами для України опитані назвали війну на Донбасі, корупцію, безробіття і комунальні тарифи.

Щодо грошей та їх кількості в українців, опитування показало такі результати:

14,1% респондентів зараховують себе до найбіднішої категорії – тих, кому не вистачає навіть на їжу;

43,1% респондентів стверджують, що їхній родині вистачає грошей лише на їжу;

32,8% – на їжу і одяг та можуть дещо відкладати, але не можуть купити такі речі, як телевізор або холодильник:

До тих, хто має високий достаток, себе зараховують 7,7% респондентів.

Читайте такожШмигаль розповів, що буде з платіжками за опалення восениПри цьому, у порівнянні з липнем 2019 року ситуація практично не змінилася, зазначають соціологи.

Також респонденти розповіли, як вони та їх родини почувають себе у фінансовому плані:

78,3% респондентів при поточному доході відчувають або певні складнощі, або навіть серйозні матеріальні труднощі:

За суб’єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що у порівнянні з літом 2020 року вони/родина зараз живуть гірше;

Ще 20,7% респондентів вважають, що через рік вони/родина будуть жити краще;

На погіршення очікують 31,3% опитаних.

Читайте такожУкраїнцям анонсували збільшення пенсії вдвічі: озвучено умовуОкрім цього, респонденти прокоментували питання комунальних послуг. Переважна більшість опитаних – 72,6% – погоджуються, що, якщо домогосподарство спожило певну кількість комунальних послуг, то домогосподарство має сплатити за них реальну вартість. Лише 11,1% вважають механізм формування вартості комунальних послуг зрозумілим і прозорим.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив це всеукраїнське опитування громадської думки з 24 липня по 1 серпня. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю опитано 2 тис. 028 респондентів. Опитування проводилось у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що все менше українців схвалюють діяльність Зеленського. Про це свідчить нове опитування.

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Автор: Костянтин Гончаров