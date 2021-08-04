43,2% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 48,7% – дострокових парламентських виборів.

Діяльність президента України Володимира Зеленського схвалюють 29,3% українців, тоді як не схвалюють – 56,1%

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування.

"З 52,7% у червні до 56,1% зараз стало більше тих, хто не схвалює діяльність президента В. Зеленського. Водночас, з 34,1% до 29,3% стало менше тих, хто схвалює його діяльність", - йдеться в результатах.

Також 43,2% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 48,7% – дострокових парламентських виборів.

***Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив всеукраїнське опитування громадської думки 24 липня - 1 серпня. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2 тис. 028 респондентів. Опитування проводилось у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім Криму та окупованих територій Луганської і Донецької областей. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Читайте такожНа парламентських виборах 5-відсотковий бар'єр подолали б 5 партій – опитування

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Костянтин Гончаров