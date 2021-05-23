Для перерахунку пенсії не доведеться особисто звертатися до органів Пенсійного фонду.

В Україні пенсіонерам, які працюють, перерахунок пенсій цього року проведуть у червні, хоча раніше це робили у квітні. При цьому пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариса Дзядевич, повідомляє "Україна 24".

Читайте також"Пенсія онлайн": у Мінцифри анонсували нововведення для пенсіонерів"З 1 квітня без додаткового звернення Пенсійний фонд проводить перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право, а саме – якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років", - пояснила представниця ПФ.

"Пенсійний фонд, який обробляє такі документи, обов'язково проведе перерахунок пенсій, люди у червні отримають свої доплати за квітень і травень, і особисто звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно", - уточнила вона.

Формула розрахунку пенсії

Пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік=1%), відповідно до нього зарахують весь час, який особа пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію.

Коефіцієнт заробітку вплине на збільшення пенсії в разі, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата працюючого пенсіонера.

Якщо працюючий пенсіонер тепер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата, — ні.

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Автор: Ольга Робейко