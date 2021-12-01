Бізнес у листопаді погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

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Зазначається, що бізнес у листопаді погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств. Стрімке подорожчання енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат і зростання захворюваності в Україні та у світі погіршили оцінки підприємств більшості секторів економіки, які беруть участь в щомісячних опитуваннях.

За даними НБУ, оцінки по зайнятості погіршилися: підприємства всіх секторів не очікують збільшення чисельності працівників. Підприємства будівництва мають гірші очікування щодо наймання, підприємства послуг зберігають нейтральні оцінки.

Що стосується оцінки результатів діяльності та перспектив розвитку, то підприємства сфери послуг найсильніше відреагували на посилення карантинних обмежень погіршенням очікувань своїх економічних результатів.

Підприємства торгівлі не очікували змін у результатах діяльності та зберегли позитивні очікування щодо обсягу товарообігу та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства будівництва поліпшили оцінки обсягів виконаних будівельних робіт і нових замовлень, разом з тим їх очікування зростання цін на продукцію (послуги) власного виробництва залишаються дуже високими.

Підприємства промисловості незначно поліпшили очікування щодо обсягу виготовленої продукції. Водночас вони були стриманішими у своїх очікуваннях щодо обсягу нових замовлень, у тому числі експортних.

Що таке ІОДА:

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) - інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектора економіки.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

21 жовтня 2021 року НБУ очікував, що інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного – досягне мети 5%.

1 листопада 2021 року підприємства всіх секторів економіки прогнозували подальше подорожчання власної продукції та послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Автор: Катерина Жирій