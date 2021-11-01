Підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції та послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

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Зазначається, що стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас подорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і Світі послабили позитивні оцінки.

Оцінки опитаних підприємств із зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.

Що стосується оцінки результатів діяльності та перспектив розвитку, то підприємства торгівлі зберегли найоптимістичніші оцінки в жовтні 2021 року. Респонденти дещо послабили позитивні очікування щодо обсягу товарообігу та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості позитивно оцінюють економічні результати та перспективи своєї діяльності шостий місяць поспіль, але більш стримано, ніж у попередньому місяці, оцінюють майбутнє зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сфери послуг також зберігають оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності та продовжують очікувати зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень і послуг в процесі виконання.

Підприємства будівництва найбільш ретельно оцінили перспективи своєї діяльності, при цьому респонденти поліпшили оцінки обсягів виконаних будівельних робіт і нових замовлень. Водночас вони стриманіше прогнозують зростання обсягів закупівлі сировини та матеріалів на тлі дуже високих очікувань щодо підвищення цін постачальниками та вартості послуг підрядників.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

21 жовтня 2021 року НБУ очікував, що інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного – досягне мети 5%.

Автор: Катерина Жирій