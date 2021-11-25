Наступної осені з настанням нового опалювального сезону ціни на газ знову зростуть, що призведе до зростання тарифів для населення.

З осені наступного року ціни на газ зростатимуть, від чого постраждає як населення, так і промислові підприємства.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

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За його словами, меморандум з МВФ передбачає, що держава не буде втручатися у формування цін на газ та тарифів на опалення, і ціни та тарифи будуть формуватися на ринку. З 2022 року "Укргазвидобування", основний постачальник природного газу, буде продавати 50% газу на біржі за ринковими цінами, а починаючи з 2024 року - 100%.

"Відмова від державного регулювання призведе до суттєвого зростання тарифів. Влада сподівається, що весною, після завершення опалювального сезону, ціни на газ істотно знизяться і не доведеться значно підвищувати тарифи. Але вже восени з настанням нового опалювального сезону ціни на газ знову зростуть, що призведе до зростання тарифів для населення. Постраждають і промислові підприємства продукція яких, при високих цінах на газ, буде не конкурентоспроможною", - сказав експерт.

На думку Хмелевського, та шкода, яка буде заподіяна українській економіці через запровадження ринкових цін на газ, є значно більшою, ніж 700 млн. доларів кредиту МВФ.

"Цей кредит був взагалі непотрібний Україні. Нацбанк і без того мав 29,7 млрд доларів валютних резервів, а це більш ніж достатньо для підтримки курсу гривні", - вважає експерт.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

22 листопада Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні траншу в 700 млн доларів. Україна отримала його 24 листопада.

24 листопада МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Автор: Катерина Жирій