Як виявилося, умови транспортування зіграли ключову роль.

Акції компанії Pfizer, яка раніше оголосила про створення ефективної на 90% потенційної вакцини, обвалилися сьогодні. Це сталося після того, як компанія Moderna оголосила, що її експериментальний препарат показав ефективність на 94,5%.

Читайте такожNewsweek: Що означає, коли "ефективність" вакцини від COVID-19 становить 90%?Однак, справа зовсім не в майже 5% різниці в показниках. Як пише Reuters, вся проблема в тому, що розробку Pfizer потрібно зберігати й транспортувати з надзвичайно холодних умовах. У свою чергу, в Moderna запевняють, що препарат компанії можна зберігати в звичайних холодильниках.

"Це дуже важливо. Можливо, це змінить всю гру. Вакцину Pfizer потрібно тримати при температурі 70 градусів нижче нуля за Цельсієм. Це ускладнює логістику виробництва й транспортування великої кількості доз вакцини", - пояснив аналітик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

9 листопада після новин про 90%-ву ефективність потенційної вакцини, акції Pfizer підскочили до найвищого рівня з липня 2019 року. Але сьогодні вони втратили 4,1% вартості. В цей ї час вартість акцій її німецького партнера BioNTech скоротилася на 12,8%.

Аналітики JPMorgan кажуть, що логістика препарату від Moderna, вочевидь, менш обтяжлива. Хоча вони чекають оголошення точних вимог до зберігання обох вакцин. Тим часом, акції Moderna зросли на 9%. Акції ж британського виробника ліків AstraZeneca, який ще не опублікував результати третього етапу випробувань своєї розробки, скоротилися на 0,9%.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань