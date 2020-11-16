Акції компанії Pfizer, яка раніше оголосила про створення ефективної на 90% потенційної вакцини, обвалилися сьогодні. Це сталося після того, як компанія Moderna оголосила, що її експериментальний препарат показав ефективність на 94,5%.
Читайте такожNewsweek: Що означає, коли "ефективність" вакцини від COVID-19 становить 90%?Однак, справа зовсім не в майже 5% різниці в показниках. Як пише Reuters, вся проблема в тому, що розробку Pfizer потрібно зберігати й транспортувати з надзвичайно холодних умовах. У свою чергу, в Moderna запевняють, що препарат компанії можна зберігати в звичайних холодильниках.
"Це дуже важливо. Можливо, це змінить всю гру. Вакцину Pfizer потрібно тримати при температурі 70 градусів нижче нуля за Цельсієм. Це ускладнює логістику виробництва й транспортування великої кількості доз вакцини", - пояснив аналітик ThinkMarkets Фавад Разакзада.
9 листопада після новин про 90%-ву ефективність потенційної вакцини, акції Pfizer підскочили до найвищого рівня з липня 2019 року. Але сьогодні вони втратили 4,1% вартості. В цей ї час вартість акцій її німецького партнера BioNTech скоротилася на 12,8%.
Аналітики JPMorgan кажуть, що логістика препарату від Moderna, вочевидь, менш обтяжлива. Хоча вони чекають оголошення точних вимог до зберігання обох вакцин. Тим часом, акції Moderna зросли на 9%. Акції ж британського виробника ліків AstraZeneca, який ще не опублікував результати третього етапу випробувань своєї розробки, скоротилися на 0,9%.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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