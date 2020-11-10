В компанії натякнули, що розмір замовлення для розвинених країн буде впливати на ціну за одну дозу.

В компанії BioNTech пояснили, за якою ціною буде продаватися сенсаційна вакцина від коронавірусу, яку фірма розробила спільно з Pfizer.

В понеділок стало відомо, що на третьому етапі клінічних випробувань вакцина показала ефективність на рівні 90%. І це стало обнадійливою новиною.

"Ціна для США за перші 100 мільйонів доз становила 19,5 доларів за одну дозу", - цитує Reuters слова головного стратегічного директора BioNTech Раяна Річардсона.

Читайте такожАмерикансько-німецька вакцина від COVID-19 не скоро надійде у продаж – ЗМІВін, вочевидь, мав на увазі угоду про продаж вакцини, яку уряд США уклав з Pfizer в липні.

"Можете розглядати це як зразок того, якою ціна на вакцину буде для розвиненого світу, якщо йдеться про аналогічні об'єми", - додав Річардсон.

Він також допустив, що вартість вакцини його компанії буде різною для різних регіонів світу. У вівторок компанія BioNTech також повідомила, що буде використовувати спеціальні термальні контейнери для транспортування флаконів з вакциною, коли їх дістануть зі сховища з ультра-низькою температурою. Вакцина, яка базується на РНК коронавірусу, буде постачатися і централізовано зберігатися при температурі 70 градусів нижче нуля за Цельсієм. Про це сказав виконавчий директор BioNTech Угур Шахін.

Термальні контейнери будуть підтримувати таку надзвичайно низьку температуру до 10 днів. Це за умови, що температура повітря навколо низ буде становити до 25 градусів тепла за Цельсієм, а самі контейнери не будуть відкривати. Також повідомлялося, що вакцину можна зберігати до 5 днів у звичайному холодильнику.

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Переклад: Лесь Димань