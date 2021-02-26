Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зупинився на питанні "коронавірусних доплат" лікарям.

Від 1 квітня медпрацівники України перейдуть на нову програму медичних гарантій.

Читайте такожСемь украинцев пожаловались на неблагоприятные последствия после прививки от COVID-19Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"У нас є доплати, які по "ковіду" доплачуються - 300%. І були введені доплати від 1 вересня для лікарів та медичних працівників середньої та нижчої ланок: 70% від посадового окладу, 50% мінімальної заробітної плати для середнього медичного персоналу і для молодшого медичного персоналу - 25%. Вони всі збережені. Від 1 квітня вони просто перейдуть в нову програму медичних гарантій", - зазначив міністр охорони здоров’я.

Що цьому передувало

Голова МОЗ розповів, скільки українців вакцинувалися від коронавірусу;

Степанов закликав українських медиків робити щеплення;

В Україні використають вакцини від декількох виробників. На українців очікує 10 мільйонів доз вакцини, розробленої компанією Novavax, яку теж буде виробляти Serum Institute в Індії.

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Автор: УНІАН