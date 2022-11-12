Через зиму та руйнування енергооб'єктів ускладнюється доставка, зберігання та реалізація продуктів, що спричиняє зростання цін.

Споживчий кошик в Україні дещо зросте у ціні, але навесні ситуація покращиться.

Про це повідомив голова ГО "Українська аграрна асамблея" Олександр Гапон в ефірі інформаційного телемарафону.

"На зараз у зв'язку з зимою і тими обстрілами енергетичної інфраструктури - це все більше ускладнює доставку, зберігання та реалізацію... Споживчий кошик ще трохи підросте, водночас бачимо зараз, що зарплатам зростати поки що ні з чого", - сказав він.

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Експерт вважає, що навесні ситуація покращиться і зростання цін стабілізується.

Економіка України

Національний банк прогнозує, що за підсумками 2022 року інфляція становитиме 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.

За оцінками деяких експертів, в Україні вартість продуктового кошика зросте до кінця року ще на 7-8%.

Ціни на продукти в Україні

Кілька тижнів тому в Україні значно подорожчали яйця. На тлі зростання цін Антимонопольний комітет почав вивчення причин подорожчання.

Станом на кінець жовтня ціна на картоплю озвучувалась виробниками в межах 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж раніше.

При цьому, експерти прогнозують, що до кінця року в Україні, швидше за все, подорожчають крупи, хліб, молочна і м'ясна продукція, а також картопля та яйця.

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