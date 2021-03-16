За словами нардепа, на цей процес може вплинути економічна криза, спричинена пандемією.

Верховна Рада може розблокувати процес великої приватизації.

Читайте такожЕксперти очікують прискорення інфляції в УкраїніНардеп від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна розповіла про очікування надходжень до бюджету в ефірі каналу "Україна 24".

"Складно спрогнозувати, коли ми прийдемо до розгляду законопроєкту про розблокування великої приватизації. Хто буде визначати та звідки розрахунки? Розрахунки будуть надані Міністерством фінансів у співпраці з Фондом держмайна. Вони прогнозують, що ми отримаємо саме таку суму (12 млрд грн — ред.). Хочу нагадати, що вартість об’єктів великої приватизації – понад 250 млн грн за один", — сказала вона.

За словами депутатки, на цей процес може вплинути економічна криза, спричинена пандемією.

"Особисто я хотіла б, щоб дана приватизація відбувалася якісно. На жаль, світ не скоро відійде від економічної кризи, спричиненої коронавірусом. Це впливає і на інвестиційну привабливість, і на конкурентність на ринку. Хотілося б вірити, що ми в результаті приватизації отримаємо адекватну ціну. Бо ми не маємо продавати державне майно за невеликі кошти. Головне для мене – не кількість, а якість даних реалізованих проєктів", — сказала вона.

Велика приватизація: що відомо

У січні 2020 року Фонд державного майна України оприлюднив перелік об'єктів великої приватизації на 2020 рік, куди увійшли 11 підприємств енергетичної сфери, а також "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", заводи "Азовмаш", "Електроважмаш", "Сумихімпром", "Одеський припортовий завод", підприємства "Оріана", "Президент-Готель", "Індар", "Украгролізинг".

29 жовтня 2020 року Кабмін скасував передачу на приватизацію частини держпідприємств.

Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді розблокувати цей процес.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН