Йдеться про компанії, де в статутному капіталі понад 50 відсотків акцій належать державі та/або територіальній громаді.

Верховна Рада підтримує відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент сьогодні підтримав у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів про забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях" (реєстраційний номер 3952). За нього проголосували 282 народних депутати.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, наскільки за рік зросли зарплати українців

Документом вносяться зміни до законів "Про захист персональних даних" та "Про доступ до публічної інформації".

Законопроектом передбачено, що має бути відкритою інформація: про структуру, засади формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника; заступника керівника юридичної особи публічного права; державного підприємства або державної організації, що має на меті отримання прибутку; особи, яка постійно або тимчасово обіймає посади члена виконавчого органу або входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або побічно належать державі та/або територіальній громаді.

Зазначених юридичних осіб пропонується віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Хронологія подій

13 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік, необхідні для боротьби з COVID-19.

Кабінет міністрів з квітня і до кінця карантину обмежив сумою в 47 тисяч гривень рівень зарплат керівництва державних компаній і винагород членів наглядових рад.

13 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект №3708, що передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину в 47 тисяч гривень.

28 серпня Конституційний суд скасував це обмеження для чиновників.

16 Вересня 2020 року Кабмін скасував обмеження зарплат у 47 тисяч гривень для керівництва держбанків.

2 жовтня 2020 року Зеленський підписав закон з поправками до держбюджету на 2020 рік, який дозволяє Кабміну скасувати обмеження на зарплати у 47 тис. грн для держкомпаній.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк