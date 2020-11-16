Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України Данило Гетманцев зазначає, що ВР з розглядом проекту державного бюджету на 2021 не вкладається у встановлені Бюджетним кодексом строки.
Про це він сказав у коментарі журналістам.
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"Ми, очевидно, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом термін. Це вже, очевидно, є. На жаль, і ми маємо вибачитися перед людьми, ми не будемо дотримуватися цього терміну. Термін у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми маємо в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, очевидно, цього року", - заявив Гетманцев.
За словами Гетманцева, тільки на початку грудня Верховна Рада отримає від уряду проект бюджету і вже тоді розглядатиме його.
Ключові цифри держбюджету-2021
Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:
зростання ВВП + 4,6%;
середній курс-29,1 грн/дол;
доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;
видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;
дефіцит бюджету - 270 млрд грн.
Хронологія подій
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.
- 18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.
- Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис. поправок.
- 16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.
- 29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 було попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.
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