За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, тільки на початку грудня парламент отримає від уряду проект бюджету і вже тоді розглядатиме його.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України Данило Гетманцев зазначає, що ВР з розглядом проекту державного бюджету на 2021 не вкладається у встановлені Бюджетним кодексом строки.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

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"Ми, очевидно, не вкладемося у встановлений Бюджетним кодексом термін. Це вже, очевидно, є. На жаль, і ми маємо вибачитися перед людьми, ми не будемо дотримуватися цього терміну. Термін у нас, ви знаєте, до 1 грудня ми маємо в цілому прийняти. На жаль, ми не зможемо цього зробити, очевидно, цього року", - заявив Гетманцев.

За словами Гетманцева, тільки на початку грудня Верховна Рада отримає від уряду проект бюджету і вже тоді розглядатиме його.

Ключові цифри держбюджету-2021

Ключові цифри бюджету на наступний рік виглядають наступним чином:

зростання ВВП + 4,6%;

середній курс-29,1 грн/дол;

доходи держбюджету - майже 1,1 трлн грн;

видатки держбюджету - 1,3 трлн грн;

дефіцит бюджету - 270 млрд грн.

Хронологія подій

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік.

18 вересня 2020 року Кабмін представив у парламенті проект держбюджету на 2021 рік.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тис. поправок.

16 жовтня 2020 року засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому мали затвердити поправки до проекту державного бюджету на 2021 рік було скасовано.

29 жовтня 2020 року перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив про те, що розгляд у першому читанні проекту держбюджету-2021 було попередньо заплановано в парламенті на 5 листопада.

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Автор: Тетяна Поляковська