Фізичні особи-підприємці з початку року зменшили заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду на 7,2% - до 11,6 млрд грн.
Про це повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними OpenDataBot.
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Зазначається, що більша частина ФОПів - 49,35% - мають заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 тис.гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.
За даними платформи, з початку 2021 року кількість ФОПів в Україні зросла на 57,5 тис.: у січні їх було 1,9 млн, а на сьогодні - 1 957,5 млн тис.
Єдиний соціальний внесок
Державна податкова служба з лютого 2021 року вважає єдиний соціальний внесок податком і щомісяця публікує дані про заборгованість зі сплати ЄСВ на своєму офіційному сайті.
Єдиний соціальний внесок — ЄСВ - це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов'язковими для кожного ФОП, незалежно від групи, до якої він належить.