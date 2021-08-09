З початку 2021 року кількість ФОП в Україні зросла до майже 1,96 млн.

Фізичні особи-підприємці з початку року зменшили заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду на 7,2% - до 11,6 млрд грн.

Про це повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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Зазначається, що більша частина ФОПів - 49,35% - мають заборгованості від 10 до 100 тисяч гривень. Боржники ж із сумами понад 100 тис.гривень становлять лише 0,15% від загальної кількості.

За даними платформи, з початку 2021 року кількість ФОПів в Україні зросла на 57,5 тис.: у січні їх було 1,9 млн, а на сьогодні - 1 957,5 млн тис.

Єдиний соціальний внесок

Державна податкова служба з лютого 2021 року вважає єдиний соціальний внесок податком і щомісяця публікує дані про заборгованість зі сплати ЄСВ на своєму офіційному сайті.

Єдиний соціальний внесок — ЄСВ - це відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Щомісячні виплати ЄСВ є обов'язковими для кожного ФОП, незалежно від групи, до якої він належить.

Автор: Богдан Слуцький