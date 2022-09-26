Втрати виробництва можуть бути більше, якщо Європа зіткнеться з нестачею енергоресурсів взимку.

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України обійдеться світовій економіці в 2,8 трильйона доларів до кінця наступного року. Сувора зима призведе до нормування енергії в Європі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Відзначається, що напад РФ на Україну призвела до стрибка цін на енергоносії, що призвело до зниження доходів домашніх господарств і підірвало довіру ділових кіл. Війна порушила ланцюжки поставок, викликала брак продуктів та інших предметів першої необхідності.

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На Заході побоюються, що наказ президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію і підготовка до "референдумів" на окупованих територіях України можуть затягнути війни на багато місяців або навіть років.

Згідно з прогнозами ОЕСР, світова економіка повинна зрости на 3% в цьому році і на 2,2% в 2023 році. Перед війною очікувалося зростання на 4,5% в поточному році і на 3,2% в 2023 році. Таким чином війна в Україні обійдеться світу в суму, еквівалентну обсягу виробництва французькою економікою за ці два роки.

ОЕСР очікує, що економіка єврозони зросте всього на 0,3% в 2023 році, а економіка Німеччини скоротиться на 0,7%. Ще в червні очікувалося зростання на 1,6% в єврозоні і 1,7% в Німеччині.

Економіка Європи може зіткнутися з ще більш різким спадом, якщо ціни на енергоносії знову зростуть. Якщо ціни на природний газ зростуть на 50% до кінця року, обсяг виробництва в Європі може знизитися на 1,3% в 2023 році, в той час як світова економіка зросте всього на 1,7%.

Такий стрибок цін може статися, якщо в майбутню зиму Європа зіткнеться з нестачею енергоносіїв, викликаної особливо низькими температурами. Для зниження цього ризику споживання енергії має знизитися на 10-15%.

ОЕСР знизила свій прогноз економічного зростання США в 2023 році до 0,5% з 1,2% раніше. Якщо інфляція не буде падати так швидко, то можливо більш різке уповільнення.

Крім того, очікується, що економіка Китаю трохи відновиться в 2023 році, що відображає введення обмежень для стримування Covid-19. У червні ОЕСР прогнозувала зростання на рівні 4,4% в поточному році, але тепер очікується зростання всього на 3,2%, а в наступному році - 4,7%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на поточний рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

2 липня фахівці JPMorgan повідомили, що очікують зростання ВВП на рівні 1% у річному вираженні проти 2,5% у минулому прогнозі.

29 липня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10%.

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