Одна з основних прийнятих санкцій - до кінця 2022 року припинити закуповувати 90% поставок нафти ЄС у Росії.

Антиросійські санкції, які ввів Євросоюз за вторгнення РФ в Україну, працюють, однак для досягнення необхідного ефекту може знадобитися час.

Таку думку висловив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Санкції вимагають стратегічного терпіння, оскільки для досягнення бажаного ефекту може знадобитися багато часу", - заявив Боррель.

За словами Борреля, санкції ЄС націлені на майже 1200 фізичних осіб і майже 100 організацій в Росії, а також на значну кількість секторів російської економіки.

Одна з основних прийнятих санкцій - до кінця 2022 року припинити закуповувати 90% поставок нафти ЄС у Росії.

"Росія може продавати свою нафту на інші ринки, проте ця перевага обмежена тим, що РФ змушена давати високі знижки на кожен барель (російська нафта продається приблизно на $30 дешевше, ніж в середньому по світу)", – пояснив Боррель.

"Путін вірить у магічну силу політичного волюнтаризму. Однак це не може тривати вічно... навіть якщо санкції не змінять траєкторію руху Росії в короткостроковій перспективі, це не означає, що вони марні, оскільки вони зачіпають той обсяг ресурсів, який у неї є для ведення війни. Без санкцій Росія, як кажуть, отримала б свій пиріг і з'їла б його. З санкціями вона буде змушена вибирати між маслом і зброєю, укладаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються", – написав Боррель.

Сьомий пакет санкцій проти РФ:

Європейська комісія 15 Липня схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії.

7-й пакет передбачає введення заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Також нові заходи мають посилити вимоги до звітності щодо зміцнення заходів щодо заморожування активів в ЄС.

16 липня 2022 року колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус розкритикував санкційну політику ЄС. Він заявив, що ЄС направив більше грошей Росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу.

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