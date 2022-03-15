Baker McKenzie виступила із засудженням російської агресії щодо України.

Після 33 років роботи в Росії міжнародна юридична компанія Baker McKenzie йде з російського ринку.

Рішення було ухвалено після військового вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в заяві Baker McKenzie.

"Ми засуджуємо російське вторгнення в Україну... Ми не будемо діяти від імені будь-яких фізичних або юридичних осіб, які контролюються або безпосередньо пов'язані з Російською державою і/або чинним режимом в будь-якій точці світу", - відзначили в компанії.

У заяві Baker McKenzie йдеться про те, що підрозділи в Москві та Санкт-Петербурзі стануть окремою незалежною юридичною компанією.

Baker McKenzie:

Baker McKenzie - міжнародна юридична фірма, заснована Расселом Бейкером і Джоном Маккензі в Чикаго в 1949 році. Станом на серпень 2015 року у неї було 77 офісів у 47 країнах, в яких працювало понад 5600 юристів. Baker McKenzie відкрила офіс в Москві 33 роки тому в 1989 році. У РФ працює 130 юристів компанії.

Війна проти України: