Після 33 років роботи в Росії міжнародна юридична компанія Baker McKenzie йде з російського ринку.
Рішення було ухвалено після військового вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в заяві Baker McKenzie.
"Ми засуджуємо російське вторгнення в Україну... Ми не будемо діяти від імені будь-яких фізичних або юридичних осіб, які контролюються або безпосередньо пов'язані з Російською державою і/або чинним режимом в будь-якій точці світу", - відзначили в компанії.
У заяві Baker McKenzie йдеться про те, що підрозділи в Москві та Санкт-Петербурзі стануть окремою незалежною юридичною компанією.
Baker McKenzie:
Baker McKenzie - міжнародна юридична фірма, заснована Расселом Бейкером і Джоном Маккензі в Чикаго в 1949 році. Станом на серпень 2015 року у неї було 77 офісів у 47 країнах, в яких працювало понад 5600 юристів. Baker McKenzie відкрила офіс в Москві 33 роки тому в 1989 році. У РФ працює 130 юристів компанії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.