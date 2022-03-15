З 20:00 15 березня до 7:00 17 березня вхід та вихід зі столичних вокзалів буде обмежений.

Через впровадження у Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня 2022 року будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь до комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Крім того в "Укрзалізниці" повідомили, що для зручності пасажирів було змінено графік руху додаткового поїзда №7625/7626 сполученням "Львів – Чоп". 15 березня цього року поїзд вирушатиме з головного залізничного вокзалу Львова орієнтовно о 16:50, а не о 14:00 годин, як повідомлялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 15 березня.