Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення від сплати військового збору осіб, які беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 7 липня глава держави повернув підписаний документ парламенту.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада проголосувала за прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану" (№7432). "За" висловились 314 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є скасування сплати військового збору військовослужбовцями Збройних сил , Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки , Державної прикордонної служби; особами рядового, начальницького складу, працівниками Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законодавства військових формувань та іншими особами, які беруть участь в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій Російської Федерації в умовах воєнного стану.

"Матеріальне забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, не відповідає їх неоцінимому внеску в подоланні збройної агресії й досягненні миру в Україні. Обов’язкова сплата військового збору такими громадянами послабляє матеріальне становище їх та їхніх сімей", - сказано у пояснювальній записці.

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