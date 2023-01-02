Одночасне і настільки значне падіння основних ринків облігацій та акцій відбулося вперше за 50 років.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну знизило загальну вартість світового державного капіталу і державних пенсійних фондів на 2,2 трлн доларів.

Як повідомляє Reuters, настільки сильні падіння на ринках акцій і облігацій відбулися вперше в історії.

"Вартість активів, якими керують суверенні фонди, впала до $10,6 трлн з $11,5 трлн, тоді як вартість активів державних пенсійних фондів - до $20,8 трлн з $22,1 трлн", - зазначає агентство, з посиланням на звіт Global SWF.

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Як йдеться в матеріалі, одночасне і настільки значне падіння основних ринків облігацій та акцій, яке досягло 10%, відбулося вперше за 50 років.

Зниження вартості світового капіталу відбулося після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари і підштовхнуло інфляцію до 40-річних максимумів.

Падіння групи мільярдерів:

Станом на 30 грудня 2022 року 500 найбагатших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів.

У 2022 році Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі свого сукупного стану.

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії.

Багами заарештували активи криптобіржі FTX на $3,5 мільярда

Статок Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія спричинила падіння на 84 млрд дол статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.

31 грудня 2022 року світові акції закрили найгірший рік з часів фінансової кризи 2008 року.

Індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Уоррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі в кінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і зайняв друге місце в рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

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