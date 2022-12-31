Складний рік для фінансових ринків настав, коли центробанки на чолі з Федрезервом США збільшили вартість запозичень у спробі контролювати інфляцію.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну світові акції закрили найгірший рік з часів фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляє Financial Times, падіння світових акцій відбулося на тлі боротьби центробанків за стримування інфляції, а також внаслідок війни в Україні.

Як йдеться у матеріалі, ринки акцій та облігацій втратили понад $30 трлн у "жорстокому" 2022 році. Індекс MSCI All-World акцій ринків, що розвиваються втратив майже п'яту частину своєї вартості. Біржі від Уолл-стріт до Шанхаю та Франкфурта зазнали значних втрат.

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Додатковий тиск на багато ринків чинив зростання долара на 9% по відношенню до півдюжини основних валют. Країни, що розвиваються, сильно постраждали, оскільки вони часто беруть кредити в доларах, а ціни на багато ключових імпортних товарів, таких як сира нафта, оцінюються у валюті США.

Складний рік для фінансових ринків настав, коли центробанки на чолі з Федрезервом США збільшили вартість запозичень у спробі контролювати інфляцію.

Зокрема, виробник електрокарів Tesla позбувся в цьому році майже двох третин своєї вартості, а виробник чіпів Nvidia - 50%.

Акції американських технологічних титанів Apple і Microsoft впали майже на 30%, Alphabet - майже 40%, Meta - 64%.

Фондовий індикатор S & P 500 впав на 19%, а технологічний - Nasdaq Composite - на 33%.

Ринки облігацій пережили активний продаж. Прибутковість 10 - річних державних облігацій США зросла більш ніж в два рази - з приблизно 1,5% наприкінці минулого року до 3,8%.

Падіння групи мільярдерів:

Станом на 30 грудня 2022 року 500 найбагатших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів.

У 2022 році Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао і Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі свого сукупного стану.

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії.

Багами заарештували активи криптобіржі FTX на $3,5 мільярда

Статки Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія спричинила падіння на 84 млрд дол статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.

Індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Уоррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі в кінці серпня, а у вересні ненадовго обійшов Безоса і зайняв друге місце в рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

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