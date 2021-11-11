Заборонено залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів.

В поліції розповіли про збільшені штрафи за жорстоке поводження з тваринами.

У Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадав, що з 8 листопада набули чинності зміни до положень законодавства, які підсилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Він зазначив, що зміни передбачають наступні заборони:

жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин та безпритульних тварин; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути;

порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини; надавати фотопослуги з дикими тваринами;

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дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії; дресувати тварин у жорстокий спосіб; жебракування з тваринами, в т.ч. безпритульними;

залишати тварину без можливості укриття в приміщенні, або в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини, а також при температурі повітря більше ніж +20 °C та менше ніж +5 °C;

пропаганда жорстокого поводження з тваринами; замуровування тварин у підвальних приміщеннях.

Також заборонено залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в громадських місцях, поблизу зупинок, магазинів; убивство тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин; регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами та за допомогою евтаназії. Дозволяється лише біостерилізація, влаштування у притулок.

Він зазначає, що законодавством нормується довжина повідця тварини на прив’язі – не менше 20 метрів, для сторожових собак – не менше 10 метрів.

Відповідно до статті 89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами) , знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривеньз конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

А ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка протягом року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення — накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Білошицький закликає повідомляти на лінію 102 про факти жорстокого поводження з тваринами.

Як писав УНІАН, в Україні, 9 листопада, набули чинності внесені Радою зміни до закону, що передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами і збільшення штрафів за вигул собак без намордників та неприбирання за ними екскрементів.

10 листопада Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. Власники зазначених порід собак зобов'язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Автор: Надя Пришляк