Власники зазначених порід собак зобов'язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду.

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду.

Власники зазначених порід собак зобов'язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

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Зокрема, до переліку потрапили акбаш, бульмастиф, бульдог, доберман, канлал, мастиф, марема, кавказька, французька, грецька, голландська та східноєвропейська вівчарки, ірландський вовкодав та інші.

Нагадаємо, в Україні, 9 листопада, набули чинності внесені Радою зміни до закону, що передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами і збільшення штрафів за вигул собак без намордників та неприбирання за ними екскрементів.

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Автор: Леся Лещенко