В Україні, 9 листопада, набули чинності внесені Радою зміни до закону, що передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами.
У документі йдеться про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників та повідців у громадських місцях, а також повну заборону пересувних зоопарків й виставок.
Штрафи за вигул собак без намордників і повідців, неприбирання екскрементів за тваринами
Яке покарання: попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадовців – попередження або штраф від 340 до 850 гривень.
Читайте такожВ Україні можуть ввести обов`язкове екологічне страхуванняПісля повторного правопорушення штраф збільшується – від 340 до 510 гривень, для посадовців – від 510 до 1020 гривень.
У випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.
Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.
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