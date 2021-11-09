У випадку заподіяння шкоди здоров’ю людини тварину можуть конфіскувати.

В Україні, 9 листопада, набули чинності внесені Радою зміни до закону, що передбачає посилення контролю за поводженням з тваринами.

У документі йдеться про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників та повідців у громадських місцях, а також повну заборону пересувних зоопарків й виставок.

Штрафи за вигул собак без намордників і повідців, неприбирання екскрементів за тваринами

Яке покарання: попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадовців – попередження або штраф від 340 до 850 гривень.

Читайте такожВ Україні можуть ввести обов`язкове екологічне страхуванняПісля повторного правопорушення штраф збільшується – від 340 до 510 гривень, для посадовців – від 510 до 1020 гривень.

У випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.

Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

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Автор: Яна Ставська