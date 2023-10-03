Міністерство цифрової трансформації запустило разом з Фондом гарантування вкладів нову послугу. Відтепер українці, які мають вклади в банках, що збанкрутували, зможуть повернути кошти за кілька кліків у "Дії".
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Тепер не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків. З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в "Дії" та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", – додав він.
Зазначається, що наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували.
"Загалом маємо 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати", – додав Федоров.
Як подати заяву:
1. Зайдіть у "Дію";
2. Оберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок (якщо мали вклади в різних банках, треба подати окремі заяви);
3. Оберіть картку "єПідтримка", на яку надійдуть кошти;
4. Уточніть контактні дані;
5. Підпишіть заяву "Дія.Підписом".
Після цього протягом 3 робочих днів заяву опрацюють, і кошти мають надійти на рахунок.
Застосунок "Дія" – останні новини
12 вересня в державному застосунку "Дія" стали доступні нові військові облігації "Євпаторія", які випустило Міністерство фінансів. Загалом українці вже придбали через "Дію" майже 2 млн облігацій.
21 вересня стало відомо, що напередодні початку опалювального сезону в Україні планується цифровізувати дані про "пункти незламності" в "Дії". Там буде вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.
28 вересня в "Дії" в межах програми "єВідновлення" з’явилися перші сертифікати для придбання нового житла замість зруйнованого через війну.