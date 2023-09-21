У застосунку буде вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

В Україні напередодні початку опалювального сезону планується цифровізувати дані про "пункти незламності" в державному застосунку "Дія".

Як повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

"Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" в "Дії", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, проект планується запустити до початку опалювального сезону.

Що треба знати про "пункти незламності"

У листопаді 2022 року, після чергових масованих ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, в нашій державі виникли серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням. Через що влада вирішила розгорнути "пункти незламності". "Пункт незламності" - це спеціально облаштоване місце, де можна, зокрема, зігрітися й підзарядити телефон.

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