Українці вже придбали через "Дію" майже 2 млн облігацій.

У додатку "Дія" доступні нові військові облігації "Євпаторія", які випустило Міністерство фінансів.

Як повідомила прес-служба відомства, на аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку "Дія" під назвою "Євпаторія". Зазначається, що також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".

Відео дня

"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через "Дію". Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям Мінфін залучив до державного бюджету суму у понад 165 млрд грн.

Військові облігації в Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у дербюджет.

З жовтня 2022 року військові облігації доступні для купівлі через "Дію". Вартість однієї такї облігації становить від 900 грн. Облігації в "Дії" мають назви тимчасово окупованих українських міст – Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Севастополь, Ялта.

Станом на 30 травня 2023 року Українці придбали мільйон військових облігацій у "Дії" на понад 1 млрд. грн.

З 9 червня в "Дії" стали доступні облігації "Сімферополь", що мають ставку 19,5% та дату виплати 15 січня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: