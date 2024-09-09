Фінансистами й айтішникам платять у 2-2,5 раза більше.

Зарплати в Україні зростають через брак кваліфікованих працівників. У доларовому еквіваленті заробітна плата українців уже перевищила довоєнний рівень.

За інформацією Державної служби статистики, середня зарплата штатних працівників зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

Таким чином, у гривні це вище на 49,6% порівняно з довоєнним 2021 роком, коли цей показник був на рівні 14 014 гривень. У доларах зарплата українців також зросла і становила 526 доларів, хоча 2021 року зарплата становила 514 доларів.

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При цьому найвища заробітна плата в Україні у сфері "Інформація та телекомунікації". Зростання в цій сфері склало 37,1% до 50 188 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Тут українці в середньому отримують 39 890 гривень, а зростання становило 21,6%. У сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплата зросла на 23,7% до позначки 28 300 гривень.

Крім того, працівники сфери "Державне управління та оборона" отримують тепер на 24,4% - приблизно 27 285 гривень.

Водночас найнижчі зарплати в освіті - 15 076 гривень. Тут за рік зарплати зросли лише на 15,7%.

Робота в Україні - останні новини

Експерти з'ясували, що в липні відбулося зростання середньої заробітної плати, а також кількості вакансій. Загалом минулого місяця роботодавці розмістили понад 111 тисяч вакансій, що майже на 1% більше, ніж було в червні.

На найвищі середні зарплати (не враховуючи керівних посад, сфери IT та спеціалістів у Сили оборони) могли розраховувати керамісти (48 750 грн), ендодонтисти (45 000 грн), медіапродюсери (42 500 грн) та рихтувальники (41 250 грн).

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