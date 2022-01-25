Згідно з песимістичним прогнозом, у разі нападу Росії на Україну гривня обвалиться. Як йдеться в сюжеті, "в цьому випадку долар може злетіти до позначки 35".

На сьогодні у гривні є два сценарії розвитку подій: оптимістичний і песимістичний.

У разі песимістичного сценарію курс долара може злетіти до позначки 35. Таку думку висловив економіст Ерік Найман, йдеться в сюжеті "2+2".

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 30 грн/дол у січні 2015 року. 26 січня 2015 року долар злетів до позначки 30,01.

На думку економіста, у разі нормалізації ситуації на українському кордоні гривня стабілізується.

"Я думаю, що врешті - решт курс гривні буде рухатися в бік 27,5 і там все і заспокоїться", - зазначив економіст.

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Разом з тим експерт зазначив, що зараз варто уважно стежити за ситуацією на валютному ринку.

"Я навпаки стежу за тим, коли варто продавати долари. Наприкінці січня, напевно, буду продавати долари", - зазначив експерт.

Однак, згідно з песимістичним прогнозом, у разі нападу Росії на Україну гривня обвалиться. Як йдеться в сюжеті, "в цьому випадку долар може злетіти до позначки 35".

"Зараз існує тільки одна серйозна загроза для гривні: якщо щось спаде на думку Путіну і він відправить танки в Україну. У цьому випадку складно навіть спрогнозувати, де опиниться гривня" - зазначив експерт.

Курс на 25 січня:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 25 січня, ослаб на 31 копійку – до 28,70 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,40 грн за дол., євро-32,00 грн за євро.