Підвищення пенсій становитиме 14%.

З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для понад 10 мільйонів українців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами сьогоднішнього засідання уряду.

"Вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати та українцям старше 75 років", - розповів він.

Крім того, додав Шмигаль, за рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії. Раніше планувалося їх зростання тільки в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Підвищення пенсії: