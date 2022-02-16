15 лютого Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня / фото УНІАН Володимир Гонтар
З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для понад 10 мільйонів українців.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами сьогоднішнього засідання уряду.
"Вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати та українцям старше 75 років", - розповів він.
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Крім того, додав Шмигаль, за рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії. Раніше планувалося їх зростання тільки в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.
Підвищення пенсії:
- З 1 грудня 2021 року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальна пенсія була збільшена з 1854 до 1934 гривень.
- 17 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що розмір середньої пенсії в Україні в грудні цього року досяг майже 4 тисяч гривень.
- 9 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.
- В Україні з 1 січня 2022 року були підвищені розміри пенсійних виплат для осіб, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про індексацію пенсій з 1 березня 2022 року на 14% для всіх українських пенсіонерів.
- 15 лютого 2022 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.