Станом на 1 листопада 2021 року з Державного дорожнього фонду витрачено 92 млрд грн.

Видатки на фінансування державного дорожнього фонду за січень-жовтень 2021 року виконані на 82,8%.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на сайті Державної казначейської служби України.

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Згідно з оприлюдненими даними, штатним розписом на 2021 рік було затверджено фінансування Державного дорожнього фонду в розмірі 72,5 млрд грн, проте протягом поточного року цей показник був збільшений до 111,15 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2021 року з Державного дорожнього фонду витрачено 91,98 млрд грн.

Будівництво та ремонт доріг в Україні:

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планував відремонтувати близько 6,8 тис. км автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тис.км більше, ніж було заплановано на 2020 рік.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект, яким спрощується порядок отримання права на виконання дорожньо-будівельних робіт.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на 2021 рік.

Автор: Богдан Слуцький