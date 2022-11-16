Раніше США оголосили пакет оборонної допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вже виділили на допомогу Україні 18,6 мільярда доларів з часу повномасштабного російського вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7").

Він нагадав, що США цього місяця оголосили пакет оборонної допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів.

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"І це збільшує допомогу США в галузі безпеки до загальної суми 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення", - сказав Остін.

Допомога Україні:

12 жовтня 2022 року в Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити.

13 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Велика Британія передасть Україні ракети для системи протиповітряної оборони NASAMS, які будуть здатні знищувати крилаті ракети.

1 листопада стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму в 400 мільйонів доларів.

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