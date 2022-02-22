Курс гривні до євро ослаб до 32,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 22 лютого, ослаб на 17 копійок - до 28,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, по відношенню до євро гривня ослабла на 20 копійок - до 32,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,41 грн за дол., євро-32,15 грн.

Курс НБУ на 22 лютого

Національний банк України на вівторок, 22 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,48 грн / дол., тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,29 грн/євро, таким чином гривня ослабла на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,47/28,49 грн/дол., до євро - на рівні 32,30/32,32 грн / євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 21 лютого встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,34 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Нагадаємо, днями суттєво загострилася ситуація на Донбасі через агресивні дії Росії. Сьогодні під обстріли бойовиків потрапили інфраструктурні об'єкти, а ватажки "ЛДНР" на тлі цього вже попросили Путіна про визнання терористичних угруповань.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин раніше спрогнозував, що курс гривні найближчим часом очікується на рівні 28,4-28,6 грн/дол, однак у разі наростання військових ризиків українська валюта може просісти до 29 гривень за долар.