Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства в жовтні скоротився до 15,1 мільярда гривень.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2020 року становить 15,1 мільярда гривень, що на 28,8% менше показника місяцем раніше (21,3 мільярда гривень).

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок на 71,5% менше показника на аналогічну дату минулого року (53,1 мільярда гривень) і на 13,7% нижче показника на початок року (17,55 мільярда гривень).

Що цьому передувало

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2020 року становив 17,547 мільярда гривень, що в 3 рази менше показника місяцем раніше, але при цьому в 1,8 раза більше показника на початок 2019 року.

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Автор: Катерина Жирій